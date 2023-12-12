شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبات يصطحبن أطفالهن خلال الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية بالموسكي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت عدد كبير من الناخبات على اصطحاب أطفالهن، خلال الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024، بدائرة الموسكي، فيما حاول الموظفين المشرفين على اللجان مساعدة الناخبات لتسهيل إجراءات الإدلاء بالأصوات.

في الوقت ذاته اتجه رجال الأمن لتنظيم حركة دخول الناخبين، من خلال تخصيص بوابة للدخول منفصلة عن بوابة الخروج للتسهيل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم، وسط تفاعل من الحضور مع الأغاني الوطنية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم في المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة في انتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.