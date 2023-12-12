شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - يبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، يرافقه عدداً من قيادات ومسؤولي منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الوزير مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار المستثمرين ومسؤولي القطاع الخاص، يستعرض خلالها خطط الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وفق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" والفرص الواعدة، التي توفرها في مجالي الصناعة والتعدين.

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ويناقش الوزير نتائج التعاون في تحقيق "الرؤية السعودية الكورية 2030"، التي أنشأتها الرياض وسيول عام 2017؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ويلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية عدداً من المستثمرين في كوريا الجنوبية، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، والبنية التحتية المتطورة والأنظمة التشريعية، المحفزة للاستثمار فيها.

وسيزور الوزير عدداً من المنشآت الصناعية والتعدينية في كوريا الجنوبية للاطلاع على تجاربهم، والتعرف على التقنيات المستخدمة، ومناقشة نقلها وتوطينها في المملكة.

يُذكر أن المملكة وقعت في أكتوبر الماضي مع شركة هيونداي موتور اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 50 ألف سيارة.