شكرا لقرائتكم خبر عن متطوع بالتحالف الوطنى: ملحمة من الشباب والفتيات فى اللجان الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة واسعة النطاق من مختلف منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني والاحزاب السياسية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات على رأسها مؤسسة حياة كريمة.

ومن بين المتطوعين والمشاركين في التحالف الوطني بمحافظة الاسماعيلية، التقينا بالمهندس محمود علام مساعد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب سابقا، الذي أشار إلى أن اللجان تشهد ملحمة بكل ما تعنيه الكلمة من إقبال كبير للشباب والفتيات على الانتخابات.

وأضاف محمود علام أن هناك تعاونا بين الجميع بهدف خروج اليوم الانتخابي بدون أي عقبات أو خروقات كما حدث خلال اليومين الماضيين اللذين سارا بشكل سلس وميسر، حيث إن هناك فرق تقوم بمساعدة الناخبين موجودة في خيام أمام اللجان لاستخراج أرقام الناخبين وأرقام اللجان الخاصة بهم كل هذه الأمور تساهم في تسهيل العملية الانتخابية.

وأوضح أن كل ناخب يختار المرشح بدون أى ضغوط، كل ناخب يعرف المرشح الذي سيختاره قبل أن يأتي إلى اللجنة الانتخابية نفسها.

‏وأضاف أن مركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة المحاسب ممدوح أنور، يضم 19 لجنة انتخابية تشمل المدينة والقرى الممتدة من حدود بورسعيد حتى حدود محافظة الإسماعيلية وهو مركز من المراكز الكبيرة والتي تشارك بقوة في العرس الانتخابي.