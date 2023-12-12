شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير يدلون بأصواتهم ويحرصون على التقاط الصور التذكارية بلجان الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 تواجد مجموعة من النجوم قد حرصوا علي الإدلاء بصوتهم ومشاركة المصريين فرحتهم من خلال التقاط الصور التذكارية معهم بلجنة المدرسة البريطانية بالشيخ زايد في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وكان أبرزهم الفنان احمد فهيم الشهير بدور سيد في مسلسل جعفر العمدة والفنانة مها احمد وزوجها الفنان مجدي كامل والفنانة القديرة إنعام الجريتلي والفنانة ماجدة ذكي ، واحمد عبد الرزاق رئيس جهاز الشيخ زايد .

تعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر