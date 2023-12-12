شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.46% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.610 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10250 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7438 نقطة.