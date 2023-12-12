شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 11395 نقطة، وبتداولات بلغت 6.246 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 252.132 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.085 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 105 شركات

ارتفعت أسهم 105 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت111، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، جازادكو، وأميانتيت، والصناعات الكهربائية، وعلم، والغاز، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الحفر العربية، وأسمنت اليمامة، وسيرا، وولاء، وإس تي سي، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

وأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة0.2%، عند 23659 نقطة، وبتداولات بلغت 21.835 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.214 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.308 مليون ريال.

وارتفعت أسهم 24، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 78 شركة مدرجة في السوق الموازية.