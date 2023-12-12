شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية»: ترسية مشروع مع «السعودية للكهرباء» بـ 14.88 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة كير الدولية عن استلام خطاب الترسية من الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ 2023/12/11م لتنفيذ مشروع استبدال دائرة الكابلات الزيتية لمحطة بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 14.888 مليون ريال.

وأوضحت أن المشروع يتضمن: أعمال تركيب كيبل أرضي جهد 132 كيلو فولت وجميع أعمال التصاميم الهندسية وأعمال الإتصالات وأنظمة الحماية للمحطات.