شكرا لقرائتكم خبر 25 ريالا للسهم في اكتتاب إم بي سي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة إم بي سي، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم “إم بي سي” بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ 25 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت حوالي 66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأوضحت شركة مجموعة إم بي سي ، في بيان نشر على موقع «تداول السعودية»، أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد غدا الخميس 14 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الاثنين 18 ديسمبر2023 الساعة 5:00 مساء بتوقيت السعودية.

وسيتم تخصيص 3.32 ملايين سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى. وتعمل شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لكبار المساهمين.

اكتتاب إم بي سي: