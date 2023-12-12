تكريم 11 فئة في قطاع المقاولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت الهيئة السعودية للمقاولين الفائزين بجوائز الدورة الثالثة من جوائز التميز في قطاع المقاولات، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر.

وتأتي جوائز التميز ضمن الدور الاستراتيجي التي تقوم به الهيئة لدعم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة، وتحفيز العاملين في القطاع، وتهدف الجوائز في كافة فئاتها إلى إبراز وتكريم المنشآت والأفراد العاملين المتميزين في قطاع المقاولات.

وكرم الفائزون في 11 فئة مختلفة شملت أفضل مقاول تشييد، وأفضل مقاول في خدمات التعدين، وأفضل مقاول في تقديم خدمات للمباني وتجميل المواقع، وأفضل جهة في تطبيق الأمن والسلامة والصحة المهنية، وأفضل مقاول «المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وأفضل مشروع، وأفضل شركة استشارية، وأفضل مصنع، وأفضل قائد، وأفضل قائدة، وأفضل ابتكار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أهمية هذه الجوائز في تعزيز قطاع المقاولات في المملكة، مؤكدا أنها تعكس التزام الهيئة بتعزيز الجودة والابتكار والاستدامة في هذا القطاع, وتعزز الروح التنافسية بين الشركات والمقاولين، وتشجعهم على تحقيق أفضل الإنجازات والمعايير في أعمالهم.

11 فئة: