تفاهم بين التدريب التقني بالجوف والمكتب الاستراتيجي والطاقة المتجددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف أمس، توقيع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، مذكرتي تفاهم مع المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة، وذلك لدعم العمل المشترك والتكامل بين القطاعات المختلفة؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في المنطقة.

ووقع مذكرة التفاهم الأولى بين المكتب الستراتيجي لتطوير منطقة الجوف ويمثله المهندس عدنان عسلي، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ومثلها مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد العتيبي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين؛ لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة من خلال برامج التدريب والتطوير، وتبادل الخبرات، والمساهمة في تنمية وتطوير منطقة الجوف بجميع المجالات والجوانب المتاحة.

ووقع مذكرة تفاهم الثانية بين جمعية الجوف للطاقة المتجددة، ويمثلها المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف، المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة، الدكتور أحمد السناني، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ويمثلها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد العتيبي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين؛ لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتعلقة في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق المنافع المشتركة.

ونوه أمير منطقة الجوف للمبادرات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، مؤكدا أن تفعيل سبل التعاون والتواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة ، يعكس تعاونا فعالا نحو تحقيق رسالة مجتمعية سامية ونافعة لأبناء المنطقة وبناتها، لاسيما أن تلك الخطوة تعد مسؤولية وطنية، تتضافر عبرها الجهود، من أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، والسير بتكاتف نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع معرفي منتج.

وأشاد بالتعاون المثمر واستشعار الجميع لدوره التكاملي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة للنمو بالوطن والمواطن، مقدما شكره وتقديره للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على الجهود المبذولة، داعيا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

المذكرة الأولى

بين المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

تهدف إلى تعزيز التعاون في برامج التدريب والتطوير، وتبادل الخبرات، والمساهمة في تنمية وتطوير منطقة الجوف بجميع المجالات والجوانب المتاحة

المذكرة الثانية