دعوة 95 دولة و50 منظمة لحضور مؤتمر التعدين الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدعوة لـ95 دولة لحضور الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشؤون التعدين على مستوى العالم، الذي سيعقد في 9 يناير المقبل، على هامش مؤتمر التعدين الدولي، من 9 إلى 11 يناير 2024، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما وجهت دعوة لـ20 منظمة دولية رسمية، و30 منظمة غير حكومية و13 اتحادا للأعمال ذات العلاقة بموضوع المؤتمر على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يشارك في جلسات المؤتمر التي تلي الاجتماع الوزاري وتنعقد على مدى يومين 250 متحدثا يشاركون في 75 جلسة، 90% منهم يمثلون كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، في مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل النسخة الثالثة من المؤتمر، «إننا نجحنا في جعل هذا الاجتماع منصة دولية مرموقة تقودها الحكومات، ويشارك في أعمالها عدد من الدول والمنظمات الرسمية؛ من أجل بناء تعاون دولي يحقق طموحات دول العالم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني الصفري، وتعزيز الاستثمارات الدولية والإقليمية من أجل اكتشاف مزيد من المعادن الاستراتيجية التي تساعد في جهود تحول الطاقة ودعم صناعاتها، وتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة وبناء القدرات البشرية وإنفاذ شروط استدامة القطاع».

وستشهد النسخة الثالثة من المؤتمر استضافة الاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، كما ستشهد عقد الاجتماع الدولي لهيئات المساحة الجيولوجية لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بأهمية البيانات والمعلومات الجيولوجية، ومشاركتها ضمن أطر التعاون الدولي والإقليمي.

كما ستشهد نسخة المؤتمر مشاركة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير التعليم ويوسف البنيان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وعدد من رواد صناعة الطاقة والمعادن والمسؤولين والخبراء في هذا المجال، مثل رئيس مجلس إدارة شركة ريو تينتو دومينيك بارتون، والمؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (إيفانهو ماينز) روبرت فريدلاند، والرئيس التنفيذي لشركة (باريك جولد) مارك بريستو، والرئيس التنفيذي لشركة (فالي) إدواردو بارتولوميو، ورئيس مجلس إدارة شركة (فالي لمعادن الأساس) مارك كوتيفاني، والمدير العام ورئيس الاستثمار القطاعي في شركة (بلاك روك) إيفي هامبرو، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوليدين ميكائيل ستافاس، ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم المعلومات في شركة الموليبدينوم الصينية المحدودة ستيل لي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Graphjet Technology لي بينج وي.