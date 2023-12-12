«مأوى» تتفق مع البنك العربي لبناء 100 وحدة سكنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية «مأوى» الخيرية والبنك العربي الوطني anb، لبناء 100 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي في مختلف مناطق المملكة ضمن مشروع «رحب» المجتمعي.

ويتولى البنك العربي الوطني بموجب الاتفاقية تنفيذ الوحدات تحت مظلة المبادرات المجتمعية التنموية المستدامة، إذ سيستفيد من المشروع بعد اكتماله أكثر من 500 مستفيد.

وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية طلال الخنيني، أن مشروع «رحب» يأتي ضمن مجموعة المشاريع التي يتبناها برنامج «الإسكان التنموي»، لتأمين السكن المناسب والملائم للأسر الأشد حاجة، مثمنا الجهود البناءة للبنك العربي الوطني وجمعية «مأوى» في المشروع.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لـ»مأوى» يوسف الفردوس، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية مأوى في التكامل مع الجهات الشريكة، والتماثل في تحقيق الأهداف المشتركة والسعي لتفعيلها على أكمل وجه.

وأعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية «مأوى»، التي تهدف إلى رفع جودة حياة المستفيدين من هذا المشروع، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم، والمساهمة في زيادة تملك المواطنين للمساكن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوها بجهود البنك العربي الوطني في العمل المجتمعي التنموي.

يذكر أن مشروع «رَحب» يسعى إلى تقديم نموذج تنموي تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام في تنمية القطاع غير الربحي في المملكة.