شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 187 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بـ 12 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 3 إلى 9 ديسمبر 2023م, 187.765.000 عملية، بقيمة 12.067.066.000 ريال، مقابل 14.874.765.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.080.000 بقيمة 806.392.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.533.000 بقيمة 356.638.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في التعليم 166.000 بقيمة 222.127.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.083.000 بقيمة 236.652.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.995.000 بقيمة 763.876.000 ريال.

العمليات في الصحة

كما بلغ عدد العمليات في الصحة 7.901.000 بقيمة 762.963.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.241.000 بقيمة 314.731.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 675.000 بقيمة 291.335.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.700.000 بقيمة 122.811.000 ريال.

بينما بلغ عدد العمليات في المجوهرات 200.000 بقيمة 184.755.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.896.000 بقيمة 1.436.892.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 3.092.000 بقيمة 325.609.000 ريال.

المطاعم والمقاهي

وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 54.755.000 بقيمة 1.772.513.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43.492.000 بقيمة 1.839.908.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 768.000 بقيمة 104.810.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في النقل 2.677.000 بقيمة 688.490.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 26.511.000 بقيمة 1.836.566.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 58.564.000 بقيمة 4.175.772.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.855.000 بقيمة 475.995.000 ريال.

نقاط البيع في الدمام

في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.793.000 بقيمة 459.095.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.074.000 بقيمة 226.839.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.340.000 بقيمة 190.623.000 ريال.

فيما بلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.726.000 بقيمة 142.070.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.350.000 بقيمة 286.326.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.280.000 بقيمة 360.163.000 ريال.

وفي الدمام، بلغ عدد عمليات نقاط البيع 9.920.000 بقيمة 625.126.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 22.339.000 بقيمة 1.686.687.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 64.524.000 بقيمة 3.438.369.000 ريال.