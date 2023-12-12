شكرا لقرائتكم خبر عن فوزية النافع: أشهد عظمة المملكة بحفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت فوزية النافع، سيدة أعمال، إن الممكلة تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية بجميع المجالات، فما حدث يعد تغييرًا كبيرًا وخطوات واسعة.

جاء ذلك خلال حديثها لـ"اليوم" على هامش حفل الاستقبال السنوي لغرفة الشرقية.

وأعربت "النافع" عن سعادتها بهذا التطور الذي جعل الأعمال أسهل من الماضي، مؤكدة أن ما تشاهده الآن يؤكد أن السعودية دولة عظمى بجهود شبابها.

وأشارت إلى تميز وضع المرأة في الممكلة حاليًا، ووصولها للمناصب المختلفة بالعمل الجاد والاجتهاد في ظل طموحاتهن الكبيرة.

حفل الاستقبال السنوي

ويعد حفل الاستقبال السنوي، الذي درجت الغرفة على تنظيمه كل عام، أكبر تجمع لقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية.

ويشهد الحفل حضورًا كبيرًا لرواد العمل الاقتصادي وممثلي الشركات والهيئات والبعثات الدبلوماسية ، فضلاً عن كبار ممُثلي المؤسسات الرسمية الحكومية في المنطقة، فهو بمثابة نقطة التقاء مثمرة لرجال وسيدات الأعمال، ويصب في تحقيق مزيد من التطور والنمو لقطاع الأعمال في المملكة.

وتسعى الغرفة من خلال الحفل، بحسب رئيس مجلس إدارتها بدر الرزيزاء، إلى تعميق الروابط والعلاقات بين قطاع الأعمال وكذلك العلاقات مع القطاع العام، وتقدم "اليوم" لقرائها تغطية مباشرة ومتابعة لحظة بلحظة، للحفل.