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- بواسطة أيمن الوشواش - لجنة المقاولات والعقارات بغرفة حائل، تنظم بالتعاون مع وزارة الشؤون ‏البلدية والقروية والإسكان وأمانة المنطقة اليوم، ورشة عمل بعنوان «برنامج التحول ‏والتمكين للمطورين العقاريين‏» بمشاركة متخصصين في مجال التمويل والاستثمار ‏والتطوير العقاري، وذلك بمقر الغرفة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة المقاولات والعقارات بغرفة حائل، تنظم بالتعاون مع وزارة الشؤون ‏البلدية والقروية والإسكان وأمانة المنطقة اليوم، ورشة عمل بعنوان «برنامج التحول ‏والتمكين للمطورين العقاريين‏» بمشاركة متخصصين في مجال التمويل والاستثمار ‏والتطوير العقاري، وذلك بمقر الغرفة. وتتناول الورشة التعريف ببرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين وأحدث تقنيات ‏البناء، إضافة إلى مجال التطوير العقاري وآلية التقديم على طلب التمويل، وأبرز ‏الفرص الاستثمارية في قطاع العقار والاستثمار، التي يمكن للمطورين العقاريين ‏الاستفادة منها.

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