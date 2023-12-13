ملتقى ريادة الأعمال

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- بواسطة أيمن الوشواش - في القصيم أقامته غرفة القصيم بهدف تأسيس بيئة جامعة لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، وتعزيز ثقافة التشاور وطرح الأفكار بين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الملتقى ببريدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في القصيم أقامته غرفة القصيم بهدف تأسيس بيئة جامعة لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، وتعزيز ثقافة التشاور وطرح الأفكار بين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الملتقى ببريدة. وأوضح رئيس لجنة ريادة الأعمال في الغرفة عادل الجمعان، أن اللجنة تسعى من خلال الملتقى إلى تبيان دور ومهام لجنة ريادة الأعمال بالغرفة وأهدافها، وتعزيز التواصل بين اللجنة والشباب والفتيات الرياديين في المنطقة، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج «شريك» الذي أطلقته الغرفة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، لدعم المشاريع الريادية القائمة والأفكار الرائدة، واستعراض مخرجاته من الفرص الاستثمارية القائمة والأفكار النوعية المطروحة.

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