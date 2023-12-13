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- بواسطة أيمن الوشواش - المحطة العاشرة من جولة التجارة الالكترونية استضافتها الجوف، حيث نظمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على مدى يومين في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المحطة العاشرة من جولة التجارة الالكترونية استضافتها الجوف، حيث نظمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على مدى يومين في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا. وحظي الزائر لفعاليات الجولة برحلة ثرية حول تطوير الأعمال في التجارة الالكترونية عبر أجنحة وبرامج مخصصة ضمن فعاليات الجولة، تتضمن جانب الاستشارات عبر مجموعة من المرشدين الذين يعقدون جلسات ثنائية مع رواد الأعمال والمقبلين على تأسيس مشروعاتهم التجارية في مجالات الإرشاد في المبيعات والتسويق وفي جانب التجارة الالكترونية وفي تجارة التجزئة وفي دراسة الجدوى، بينما فدمت المحطة الثانية للزائر عبر ما يزيد عن 15 جهة مشاركة من العلامات التجارية والجهات الداعمة للأعمال التجارية.

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