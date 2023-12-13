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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، زار مدينة رأس الخير الصناعية، للاطلاع على خطتها الرئيسة، وبرامجها الصناعية للصناعات الأساسية والصناعات الثانوية والوقوف على سير العمل في الأراضي المخصصة للمشاريع وحوافز المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير وتوفير البنى التحتية لدعم المستثمرين في المدينة.

واطلع على سير العمل في المشاريع القائمة ونسب التخصيص التي تتجاوز 75% من الأراضي المتوفرة، وتجهيزات المنطقة الاقتصادية الخاصة والمزايا التي يتم العمل على توفيرها للمستثمرين.

يذكر أن مدينة رأس الخير الصناعية، تعد الركيزة الرئيسة لصناعة التعدين في المملكة، لتكون مدينة مختصة بالصناعات التعدينية، حيث استطاعت جلب استثمارات بأكثر من 130 مليار ريال منها ما هو قيد التشغيل والإنشاء، ومنها ما هو قيد التصميم والدراسة، وتشهد المدينة صناعات قائمة تحت التشغيل تضم مصانع كبيرة مثل، مصانع الفوسفات لإنتاج الأمونيا، والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع الألمنيوم.