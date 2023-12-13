السعودية توقع 29 اتفاقية ومذكرة في مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2023)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، توقيع 29 ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وسجل مباحثات وعقد 56 لقاء واجتماعا ثنائيا ومفاوضات في مجال خدمات النقل الجوي، والمنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 7-3 ديسمبر بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 700 خبير ومتخصص في الطيران المدني.

وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج اتفاقيات لتعزيز التعاون بين المملكة وعدد من الدول المشاركة في المؤتمر بمجال النقل الجوي مع كل من جمهورية إيطاليا وجمهورية البرازيل وجمهورية الدومينيكان ودولة سانت لوسيا وجمهورية الأوروغواي وجمهورية جنوب أفريقيا ومملكة تايلاند ودولة ماليزيا وجمهورية مالي ودولة اليابان وجمهورية غواتيمالا ومملكة هولندا وجمهورية الجزائر.

لقاءات ثنائية

وشهدت أعمال مؤتمر الآيكان 2023، اجتماعات ولقاءات ثنائية لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز التعاون المشترك مع قادة سلطات الطيران حول العالم، حيث عقد لقاءات مع كل من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سلفاتوري شاكيتانو، وأمين عام لجنة الطيران المدني الأفريقية اديفونكي أديمي، ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، وأمين وزارة الطيران الباكستاني سيف أنجوم، ووزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو.

لقاء مسؤولين

والتقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عددا من المسؤولين، حيث التقى كلا من، رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان نايف العبري، ومدير عام الطيران المدني بالإنابة بدولة الكويت عماد الجلوي، والمكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر محمد الهاجري، ورئيس اللجنة اللاتينية للطيران المدني مدير عام سلطة الطيران المدني ليوناردو بلينغيني، ورئيس منظمة الطيران المدني الإيراني محمد بخش ورئيس الهيئة الوطنية للطيران المدني الإيطالي بييرلويجي دي بالما.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الروابط الاقتصادية والفرص الاستثمارية و التعاون في مجال النقل الجوي.

عقد اجتماعات

وبالتزامن مع أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان 2023) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، استضافت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني على هامش فعاليات المؤتمر، الاجتماع الـ 68 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، والاجتماع الاستثنائي الـ ( 19) للجنة التنفيذية للطيران المدني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال منتدى النقل الجوي للمنظمة العربية للطيران المدني، كما نظمت بالتعاون مع وزارة النقل البريطانية الندوة الإقليمية المشتركة الأولى حول أمن الطيران، إضافة إلى تدشين «المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO)» وإعلان الرياض مقرا لها.

دعم القطاع

وتأتي استضافة المملكة للمؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية، في ظل الرعاية الكريمة والدعم الذي يحظى به قطاع النقل الجوي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما يأتي انطلاقا من مكانة المملكة الرائدة في تطوير صناعة النقل الجوي وتنميته لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة.

يذكر أن مؤتمر «الآيكان» الذي يعد أكبر فعالية دولية من نوعها في مجال الطيران المدني، يهدف للتفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي، إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالميا، إذ تجتمع فيه وفود الدول لعقد المفاوضات والمشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل في مجال النقل الجوي وتيسير إقامة الروابط بين الجهات المنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض.