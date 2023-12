شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من 15 أبريل 2024.. توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة التأمين قرارًا بتوطين كل وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارًا من 15 ابريل 2024.

وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعيًا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين

ويأتي ذلك استنادًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة، والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445 هـ.

عدم منح عمولات

ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات.

كما ستتابع هيئة التأمين تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار، وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

#هيئة_التأمين تُصدر قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية. pic.twitter.com/xYDb4th12v — هيئة التأمين | Insurance Authority (@IA_GOV) December 12, 2023

تطوير الكفاءات الوطنية

This is a Twitter Status تُصدر قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية. This is a Twitter Status— هيئة التأمين | Insurance Authority (@IA_GOV)

ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب، بل على إجمالي نسب التوطين في المملكة.

وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين، وتحسين الأداء العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة.