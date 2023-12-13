شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيانات التضخم.. وول ستريت تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مع تسجيل المؤشرات الرئيسية مستويات مرتفعة جديدة هذا العام، وبعد بيانات التضخم التي لم يكن لها تأثير يذكر لتغيير وجهات النظر بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون آخر قرار للبنك هذا العام بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره اليوم الأربعاء.

مؤشر أسعار المستهلكين

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر 3.1% على أساس سنوي، بما يتماشى مع تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، إذ طغى ارتفاع الإيجارات على انخفاض أسعار البنزين.

وجاءت التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل تكاليف الغذاء والطاقة، مطابقًا للتوقعات، وارتفع 4% على أساس سنوي.

ووفقًا للبيانات الأولية، فقد ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.15 نقطة، أو 0.46%، ليغلق عند 4643.59 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 99.83 نقطة، أو 0.69% إلى 14532.31 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 172.09 نقطة، أو 0.47% إلى 36574.35 نقطة.