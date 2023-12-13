شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انخفاض بورصة لندن.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2569 دولار أمريكي، بارتفاع 0.13%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1642 يورو بانخفاض 0.15%.

الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الثلاثاء، على انخفاض.

فقد سجل المؤشر، الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية، تراجعًا بنسبة 0.03%، ما يعادل 2.12 نقطة، ليصل عند مستوى 7542.77 نقطة.