شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% عند التسوية يوم الثلاثاء، وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو بفعل مخاوف من تخمة المعروض، وبيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر على خلاف التوقعات.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.79 دولار بما يعادل 3.7% إلى 73.24 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفضت في وقت سابق ليجري تداولها عند 73.56 دولار وهو أدنى مستوى منذ يونيو.

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كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.71 دولار أو 3.8% إلى 68.61 دولار للبرميل.

مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين على نحو مخالف للتوقعات في نوفمبر، ما يقدم مزيدًا من الأدلة على أن من غير المرجح أن يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع انقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية على مدى ذلك التباطؤ.

وتراجعت آمال السوق بعد اتفاق أوبك بلس الأحدث للحد من المعروض، ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما هذا الأسبوع.

وقال مات سميث المحلل لدى كبلر: "المعنويات السلبية تجاه النفط لا تزال طاغية في الوقت الحالي".

وأضاف أن ضعف الطلب، والمخاوف من أن اتفاق أوبك بلس لكبح الإمدادات لن يفعل ما يكفي لتحقيق التوازن في السوق، تؤثر على الأسعار.

واتفقت أوبك بلس على خفض الإمدادات 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجديد.

نتائج اجتماع المركزي الأمريكي

وبعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، يترقب المستثمرون الآن نتائج اجتماع المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

كما تتوجه الأنظار إلى محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، وينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة بعد أن انتقدت العديد من الدول النسخة السابقة وعدّوها ضعيفة للغاية، كونها أغفلت "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري.