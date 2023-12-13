شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة تشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يعقد في الرياض في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر، فيما يشهد المؤتمر 40 جلسة تضم 150 متحدثا وبمشاركة 2000 مشارك من 40 دولة.

ومن المتوقع أن تسهم مشاركة المتحدثين الرئيسيين في إثراء المؤتمر وتوفير رؤى قيمة للمشاركين حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه سوق العمل العالمي، وتعزيز التعاون والتبادل في هذا المجال بين الدول والمؤسسات المشاركة.

8 مسارات رئيسة

يركز المؤتمر في جلساته على 8 مسارات رئيسة، هي: أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الجديدة، والسياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل، وآثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل، وتجارب إعادة هيكلة سوق العمل، والمساواة وبيئة العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت شراكتها مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي كشركاء علميين في المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يعد الأول من نوعه.

وتأتي هذه الشراكات تعزيزاً لمكانة المؤتمر ودوره في جمع صنّاع القرار وأصحاب المصلحة تحت مظلة واحدة.

ومن المقرر أن يشارك المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو، متحدثًا رئيسًا في مؤتمر سوق العمل، وسيقدم رؤيته وتحليله لمستقبل أسواق العمل على المستوى الدولي، وسيسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه سوق العمل العالمي في الفترة الحالية.