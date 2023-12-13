شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار وترقب قرار من المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات للسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1975.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1990.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 % مقابل العملات المنافسة، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وستصدر لجنة السياسة النقدية المعنية بتحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الاتحادي بيانا يحدد السياسة النقدية وقرار أسعار الفائدة الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50 % هذا الأسبوع، كما يتوقعون بنسبة 75 % تقريبا خفض أسعار الفائدة في مايو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة سي.إم.إي.

ويترقب المتعاملون في السوق اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى واصلت الفضة الخسائر للجلسة الثامنة وانخفضت 0.6 % إلى 22.62 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 926.55 دولار والبلاديوم 0.7 إلى 972.95 دولار.