ارتفاع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1863 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2396 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2795 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3194 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1980 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 0.09 دولار مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.