شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: السعودية قائدة في القطاع الخاص عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الموارد البشرية، م. أحمد الراجحي: إن السعودية قائدة في القطاع الخاص عالميا، في قطاعات عدة، منها الطيران والتعدين والسياحة والصحة، وليست فقط مركزا دوليا للتجارة، مشيرا إلى أن الشباب السعوديين لديهم المواهب والقدرة على تحقيق طموحاتهم.

وأضاف الوزير في كلمته بالمؤتمر الدولي لسوق العمل المقام حاليا في الرياض، أن التغيرات ألقت بظلالها على مجال سوق العمل، وتأخذ مسارها بخطوات متسارعة، لمنح الشباب فرصة أفضل في المستقبل.

خطوات استباقية

أشار الراجحي إلى أن تلك التغيرات التي تحدث بين عشية وضحاها تدفع القادة للاجتماع بغية التنسيق والتعاون للتأثير على تلك التغيرات، مع إجراء خطوات استباقية، لكي ينعم الملايين من الأشخاص، ولا سيما الشباب بمستقبل مزدهر وأفضل.

ودعا الوزير إلى خلق بيئة تنظيمية تشريعية لقوى العمل خالية من الاستغلال لينعم العالم بالازدهار والنمو التطور، مشيرا إلى أن السعودية تعمل على توفير الفرص للشباب لتحقيق طموحاتهم بغض النظر عن مواهبهم وقدراتهم الفردية.

توفير فرص العمل

وأوضح أن لتحقيق هذا الهدف نسعى للتعاون مع الشركاء الدوليين من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالتنظيم والتشريع، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوفير فرص وإطار العمل لتوظيف الشباب، على أن تكون تلك التشريعات صلبة لتحمل الضغوضات التي تسعى أسواق العمل الدولية والجهات لتخطيها.

وأفاد بأن الرغبة في العمل مع الشركاء الدوليين ليس لتعزيز سوق العمل في السعودية فقط، بل لنكون جزءا م الرغبة الدولية في توفير بيئة تنعم فيها دول العالم لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات، بهدف حماية الوضع الصحي لأسواق العمل.

20 وزيرا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، بجلسة وزارية ضمت 20 وزيرا للعمل من مختلف بلدان العالم.

وأكد الوزراء على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حتى يتمكن العالم من التعامل مع التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها سوق العمل العالمي

وانطلق المؤتمر اليوم في الرياض في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر، فيما يشهد المؤتمر 40 جلسة تضم 150 متحدثا وبمشاركة 2000 مشارك من 40 دولة.

ومن المتوقع أن تسهم مشاركة المتحدثين الرئيسيين في إثراء المؤتمر وتوفير رؤى قيمة للمشاركين حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه سوق العمل العالمي، وتعزيز التعاون والتبادل في هذا المجال بين الدول والمؤسسات المشاركة.

8 مسارات رئيسة

ويركز المؤتمر في جلساته على 8 مسارات رئيسة، هي: أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الجديدة، والسياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل، وآثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل، وتجارب إعادة هيكلة سوق العمل، والمساواة وبيئة العمل.