شكرا لقرائتكم خبر عن 18.75 مليون ريال.. قيمة السندات المطروحة محليا في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة السوق المالية، أن قيمة السندات المطروحة محليا في الربع الثالث من 2023، بلغت نحو 18.75 مليون ريال، منخفضة بنسبة 81.5%، مقارنة بـ 101.3 مليار ريال في الربع الثاني.

وأظهرت النشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن الهيئة، أن قيمة السندات المطروحة محليا في الربع الثالث، انخفضت على أساس سنوي بنسبة 97%، مقارنة بـ900 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت النشرة الإحصائية إلى أن السندات المطروحة كانت للشركات والمؤسسات غير المالية.

وبلغ عدد السندات المطروحة في الربع الثالث من العام الحالي سندا واحدا.