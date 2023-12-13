شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات المحللين للأسهم المدرجة على «ستاندرد آند بورز» في 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.9% في نوفمبر محققًا بذلك أحد أفضل معدلات الأداء الشهري له في التاريخ، وفق ما ذكر موقع ذا موتلي فول. ويتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي وصلت قيمة عائد السهم فيه 0.41 %عدد كبير من الشركات بـ 500 شركة أمريكية كبيرة مغطيًا كل قطاع من قطاعات سوق الأوراق المالية.

ويغطي المؤشر حوالي 80 % من الأسهم المحلية من حيث القيمة ونتيجة لذلك يُستخدم المؤشر بشكل شائع كمقياس لسوق الأسهم الأمريكية بأكمله على الرغم من أن مؤشر داو جونز الصناعي صعد 0.36% بينما ارتفع ناسداك المركب 0.45%.

3 انخفاضات

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وهو ما حدث آخر مرة بعد ظهور جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وجاءت هذه الخسائر استجابة للتضخم وارتفاع عوائد السندات والتوترات الجيوسياسية.

وصبت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في القول بفترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، انتعش مؤشر S&P 500 بنسبة 8.9% في نوفمبر ليكون واحد من أفضل 20 أداء شهري له في التاريخ، حيث كان رد فعل المستثمرين على الأرباح أفضل من المتوقع والبيانات الاقتصادية المشجعة.

بيانات مشجعة ومزيد من المكاسب

على وجه التحديد أظهرت التقارير أن التضخم وسوق العمل استمرا في التباطؤ في أكتوبر مما عزز الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة وهذا يترك الباب مفتوحا لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل الأمر الذي من المرجح أن يكون بمثابة محفز للاقتصاد.

مع أخذ ذلك في الاعتبار غالبًا ما يعتمد زخم سوق الأسهم على نفسه ويشير الأداء التاريخي لشهر نوفمبر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى المزيد من المكاسب في الأفق.

ارتفاع جديد في "ستاندرد آند بورز 500"

ووفق التحليلات السابقة، يقول المراقب تريفور جينوين أنه بالنظر إلى الأرقام تاريخيًا فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يرتفع بنسبة 13% خلال الـ 12 شهرًا القادمة من عام 2024. ولم تكن الحركة الصعودية لشهر نوفمبر مقتصرة على أسبوع معين بل انتشرت بالتساوي على مدار الشهر.

في الواقع حقتت جميع المؤشرات المالية الأمريكية الثلاثة الرئيسية من ستاندرد آند بورز 500 ذا القاعدة العريضة والأسهم القيادية ومؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب معًا خمسة مكاسب أسبوعية متتالية، ما يشير ذلك إلى معنويات صعودية.

على أية حال، فإن الزيادات الهائلة لمدة شهر واحد في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 غالبا ما يتبعها المزيد من الزخم الصعودي خلال العام المقبل.