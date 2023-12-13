شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم شركات العملات المشفرة تنخفض بعد تراجع بيتكوين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سهم كوين بايس بأكثر من 6% مع تراجع سعر عملة البيتكوين الرقمية إلى أقل من 41000 دولار أمريكي، وهو أكبر انخفاض له خلال أربعة أشهر، ويثير الانخفاض في أسهم بورصة العملات المشفرة تساؤلات حول استدامة عودة العملات المشفرة إلى الارتفاع، وفق ما ذكر موقع بيني كريبتو.

وقبل هذا التراجع، كانت عملة البيتكوين في حالة صعود كبيرة حيث قفزت بأكثر من 150% منذ بداية العام حتى الآن مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت الصناعة ستنتعش من الفضائح.

تقلبات العملات المشفرة

على نطاق واسع، أدى الارتفاع الكبير في العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز أسهم الشركات المنكشفة على الأصول الرقمية مثل "كوين بايس" و"مايكرواستراتيجي".

ويأتي هذا الحماس في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرارًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن ما إذا كانوا سيوافقون على صندوق تداول فوري للبيتكوين.

ضغط قصير على أسهم شركات التشفير

يمكن أن يؤدي الاتجاه الصعودي إلى زيادة احتمالية حدوث ضغط قصير عندما تجبر المكاسب المتداولين على المراهنة على السهم لإعادة شرائه بخسارة.

تُظهر البيانات أن المتداولين الذين يراهنون على الانخفاض في الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة قد تلقوا الآن 6.05 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة.

حالة من عدم اليقين

في هذه الأثناء، لا تزال حالة عدم اليقين تحيط بالقطاع حيث قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الجمعة إن قضيتها ضد شركة "بينانس" يجب أن تتقدم على الرغم من التسوية الأخيرة للشركة البالغة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل .

ودفع التراجع الطفيف في سعر بيتكوين خلال الـ 24 ساعة الماضية محللي العملات المشفرة إلى القول بأن ذلك أمر عادي لآلية عمل السوق وحثوهم على على الالتزام بالنظر في الخطة طويلة المدى.

عبرت المحللة جيلي عن ثقتها في السوق على الرغم من انخفاض الأسعار ذاكرة أن الأمر لايدعو إلى القلق.

ويراقب غالبية محللي العملات المشفرة عن كثب سعر البيتكوين وتزداد المضاربات حوله، وذلك لترقب قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالموافقة أو رفض صندوق بيتكوين الفوري المتداول في البورصة (ETF) في ١٠ يناير، والأمر الثاني وهو تنصيف البيتكوين في أبريل 2024.