شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: القطاع يوفر 10% من وظائف سوق العمل عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير السياحة، أحمد الخطيب: إن قطاع السفر والسياحة عالميا، يوفر 10% من الوظائف في سوق العمل.

وأضاف في جلسة حوارية خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في الرياض اليوم، أن قطاع السياحة في غاية الأهمية بالنسبة للنمو مستقبلا.

جلسة وزارية

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، بجلسة وزارية ضمت 20 وزيرا للعمل من مختلف بلدان العالم.

وأكد الوزراء على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حتى يتمكن العالم من التعامل مع التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها سوق العمل العالمي

وانطلق المؤتمر اليوم في الرياض في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر، فيما يشهد المؤتمر 40 جلسة تضم 150 متحدثا وبمشاركة 2000 مشارك من 40 دولة.

ومن المتوقع أن تسهم مشاركة المتحدثين الرئيسيين في إثراء المؤتمر وتوفير رؤى قيمة للمشاركين حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه سوق العمل العالمي، وتعزيز التعاون والتبادل في هذا المجال بين الدول والمؤسسات المشاركة.

8 مسارات رئيسة

ويركز المؤتمر في جلساته على 8 مسارات رئيسة، هي: أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الجديدة، والسياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل، وآثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل، وتجارب إعادة هيكلة سوق العمل، والمساواة وبيئة العمل.