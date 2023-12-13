شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجو الاقتصاد الأمريكي من براثن الركود في 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يأمل العديد من المستثمرين في أمريكا والعالم في حدوث سيناريو ”الهبوط السلس” والذي لا ينمو فيه الاقتصاد الأمريكي بسرعة كبيرة أو ينكمش كثيرًا مبتعداً بذلك عن تهديدات حدوث ركود في عام 2024، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ولكن ما احتمالات تحقيق هذا السيناريو؟

خفض أسعار الفائدة

قال مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة "ليفرمور بارتنرز" ومدير صندوق التحوط ديفيد نيوهاوزر : "تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتطلع إلى خفض أسعار الفائدة لأنه يرى أن الهبوط الناعم يقترب وهو الأمر الأهم لصحة الاقتصاد ويبدو أن الأمر كذلك".

عززت بيانات الوظائف الأخيرة وأرقام التضخم الآمال في إمكانية تجنب الركود في الولايات المتحدة حيث تجاوزت جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي التوقعات في نوفمبر، كما فاقت أرقام التضخم لشهر أكتوبر التقديرات أيضًا، مع استقرار أسعار المستهلكين عن الشهر السابق وارتفاعها بنسبة 3.2٪ عن الشهر السابق.

وأضاف نيوهاوزر: ”لكن في الوقت نفسه تحت السطح نرى الكثير من الشقوق”. ويبرز ضعف أرقام الاستهلاك الأمريكي والاقتصاد العالمي خاصة الصين تواصل ارتفاع أرقام التضخم بشكل عنيد في عدد من البلدان.

أسواق النفط والغاز

وفي أسواق النفط والغاز التي تستثمر فيها شركة ليفرمور بارتنرز فهناك ”قصة مختلفة تمامًا” فيما يتعلق الأمر بالتوقعات الاقتصادية، وفقًا لنيوهاوزر.

وقال نيوهاوزر: ”عندما تنظر إلى النفط وتنظر إلى سوق الذهب ترى أن الركود هو ما ستواجهه ولكن عندما تقرأ الأمور من حيث ما يقوله المحللون فإنهم يقولون أن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى الهبوط الناعم وهذا ما يخبرك به في الواقع عائد الخزانة لأجل 10 سنوات”.

أسواق السلع الرئيسية

تم تداول النفط عند 75.67 دولارًا للبرميل بانخفاض أكثر من 20%عن ذروته البالغة حوالي 97 دولارًا للبرميل في سبتمبر. فيما ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أوائل أكتوبر عند حوالي 1810 دولارًا للأوقية. وتم تداول السلعة عند مستوى 1,991 دولارًا للأوقية وهو ما يقل عن أعلى مستوى قياسي فوق 2,100 دولار للأوقية الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

تزايد المخاوف من الركود

يشير انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الذهب إلى تزايد المخاوف من الركود. وفي الوقت نفسه، أدت التوقعات المتزايدة بهبوط سلس (في أعقاب بيانات الوظائف القوية) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حيث يحوم عائد 10 سنوات حول 4.254% .

البنوك المركزية

من المقرر أن تتخذ مجموعة من البنوك المركزية الكبرى قراراتها النهائية بشأن أسعار الفائدة لهذا العام في أسبوع حاسم سيختبر رهانات السوق لخفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2024.

سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء ما من المتوقع أن يكون أسبوعًا محوريًا، يليه ”الخميس الكبير” عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك نورجيس النرويجي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة في البنوك المركزية أسعار الفائدة ثابتة، باستثناء البنك المركزي النرويجي الذي حذر من أنه من المحتمل أن يرفع تكلفة الاقتراض في ديسمبر، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

سيبحث المستثمرون عن أدلة في تصريحات البنوك حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة العام المقبل مع استمرار التضخم في الانخفاض بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ عقود.

عاد ديفيد نيوهاوزر وحذر من:"إن أكبر خطر يتمثل في عدم فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يخبره به السوق بضرورة خفض أسعار الفائدة على مدار عام 2024".

ماذا عن البنك المركزي الأوروبي؟

ومن المقرر أن تتبع البنوك الكبرى في أماكن أخرى خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي ببياناتها السياسية النهائية يوم الخميس.

وسيراقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن كثب بحثًا عن أي علامة على أن البنك المركزي يستعد لفرض تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة في عام 2024.

وبلغ التضخم في منطقة اليورو، الذي تجاوز 10٪ العام الماضي، 2.4٪ في نوفمبر ، مما يعكس أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

ومن المقرر أن تتبع البنوك الكبرى في أماكن أخرى خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي ببياناتها السياسية النهائية يوم الخميس.

وسيراقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن كثب بحثًا عن أي علامة على أن البنك المركزي يستعد لفرض تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة في عام 2024.

وبلغ التضخم في منطقة اليورو، الذي تجاوز 10٪ العام الماضي، 2.4٪ في نوفمبر ، مما يعكس أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.