شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الشباب السعودي لديهم مهارات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، م. عبدالله السواحة: إن الشباب السعودي لديهم مهارات مستقبلية في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية في المؤتمر الدولي لسوق العمل، إن لدينا قائد يؤمن بشيئين، أولهما برنامج تطوير القدرات البشرية، وثانيا الذكاء الاصطناعي، ولدينا لجنتين يرأسهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، ويلتقى بهم بصفة مستمرة.

وتابع: «نشعر بالفخر بإننا قطعنا خطوات كبيرة في هذه البرامج بالتعاون مع وزير الموارد البشرية والزملاء الآخريين، ونتعهد من خلال هذه البرامج بأننا نجد مقاعد للشباب والأجيال القادمة، خاصة أنهم يمتلكون مهارات، وذلك بهدف أن يزدهروا في حقبة الذكاء الاصطناعي.

جلسة وزارية

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، بجلسة وزارية ضمت 20 وزيرا للعمل من مختلف بلدان العالم.

وأكد الوزراء على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حتى يتمكن العالم من التعامل مع التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها سوق العمل العالمي

وانطلق المؤتمر اليوم في الرياض في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر، فيما يشهد المؤتمر 40 جلسة تضم 150 متحدثا وبمشاركة 2000 مشارك من 40 دولة.

ومن المتوقع أن تسهم مشاركة المتحدثين الرئيسيين في إثراء المؤتمر وتوفير رؤى قيمة للمشاركين حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه سوق العمل العالمي، وتعزيز التعاون والتبادل في هذا المجال بين الدول والمؤسسات المشاركة.

8 مسارات رئيسة

ويركز المؤتمر في جلساته على 8 مسارات رئيسة، هي: أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الجديدة، والسياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل، وآثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل، وتجارب إعادة هيكلة سوق العمل، والمساواة وبيئة العمل.