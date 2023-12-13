شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب طفيفة في أسعار النفط والحذر يسود الأسواق قبيل قرارات الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف فقط وسط حذر الأسواق وترقب المستثمرين، لكن رغم ارتفاع الأسعار لازالت تحوم المخاوف بشأن فائض العرض وتباطؤ نمو الطلب والتي عملت على الحد من المكاسب. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير عند 76.50دولارًا للبرميل في حين شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير زيادة قدرها 3 سنتات إلى 71.82 دولارًا للبرميل. وشهد كلا عقدي الخام مكاسب طفيفة مع ارتفاع خام برنت 19 سنتًا وخام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات، وفق ما ذكر موقع إنفيستينج الأسترالي.

التزام «أوبك+»

والتزم تحالف أوبك بلس بخفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون متشككين في أن هذا سيؤدي إلى خفض إجمالي العرض نظرا لفائض العرض المتوقع من نمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك العام المقبل.

إنتاج كبير من خارج أوبك

وأشار محللو أبحاث شركة "إيه إن زد" إلى أن عمليات النفط الصخري في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من خارج أوبك ينتجون أكثر من المتوقع.

وشهد خام برنت انخفاضا من أكثر من 80 دولارا للبرميل في بداية ديسمبر في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط من أكثر من 77 دولارا.

ويقول محللون أن هيكل السوق لكل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في حالة تأهب خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2024، وربما يواصل السعر النفطي ارتفاعه مجددًا بعد هدوء العوامل المؤثرة والتي تراقبها أسواق النفط.

ماذا تراقب أسواق النفط؟

يراقب سوق النفط تقارير سوق النفط الشهرية الصادرة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية ومخرجات مؤتمر الأطراف كوب28.

كما ويراقب السوق أيضًا سياسات أسعار الفائدة للبنوك المركزية وبيانات التضخم الأمريكية في وتقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي واختتام اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء.

ومن المتوقع صدور قرارات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يومي الأربعاء والخميس على التوالي. ووصل الطلب على النفط الخام السعودي من مصافي التكرير الصينية مستوى جديد إلا أنه أقل من كميات الطلب خلال خمسة أشهر ماضية.

أسباب صعود سعر النفط

حول ذلك، قال يب جون رونج محلل السوق في شركة "آي جي" : "سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لتحديد بوصلة صانعي السياسة النقدية الأمريكية في اجتماعهم القادم".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء. وقال مسؤولان دفاعيان أمريكيان لرويترز إن صاروخ كروز أطلق من اليمن وأصاب ناقلة كيماويات تجارية مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط.

إمدادت النفط

ذكر مجموعة "رابيدان" للطاقة أنه ستحتاج أوبك بلس إلى التحكم بعناية في إمدادات النفط خلال الخمس سنوات القادمة لموازنة أسعار النفط، وفقًا لما أوردت شبكة بلومبيرج. وقالت رابيدان التي أسسها المسؤول السابق في البيت الأبيض بوب ماكنالي:"على مدى السنوات القليلة المقبلة ستكون هناك حاجة إلى إدارة موحدة ويقظة وفعالة لإمدادات أوبك بلس". وتراجعت أسعار النفط بنسبة 11% في لندن هذا العام على الرغم من الاستهلاك العالمي القياسي.

وعلى المدى الطويل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الاستهلاك سوف يصل لواحدة من أعلى ذرواته هذا العقد مع استمرار أهمية النفط والغاز من دون الفحم في توليد الطاقة وفي المساعدة في التحول إلى مصادر طاقة بديلة. وذكرت رابيدان: "سيتطلب السوق إدارة فعالة لإمدادات أوبك بلس على مدى السنوات الخمس المقبلة لإبقاء أسعار النفط في نطاق مابين80 إلى 100 دولار.. ويقول الافتراض أن أوبك بلس ستنجح في إدارة السوق في الفترة خلال السنوات من هذا العقد".