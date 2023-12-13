“ترشيد” تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة شقراء بوفر متوقع بـ 18%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، وجامعة شقراء أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة، وتهدف (ترشيد) من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة المباني والمرافق التابعة لجامعة شقراء والبالغ عددها 37 مبنى بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 210 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 11 معيارًا رئيسيًا للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام التحكم في وحدات التكييف المنفصلة والجدارية والمدمجة ، وتركيب أجهزة ذات تردد متغير للتحكم في سرعة مضخات التبريد وتحسين الأداء، وعزل مسارات التكييف الخارجية، كما شملت المعايير تركيب نظام إدارة المباني وربط بعض أجهزة التبريد في النظام للتحكم في كفاءة أداء أجهزة التبريد والتكييف المستحدثة، كما ستقوم (ترشيد) بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية الداخلية والخارجية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية وتركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة الذكية في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لجامعة شقراء.

يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 33 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 27 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 18% تقريباً، إضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 10 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 3 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 64 ألف شتلة سنوياً. وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.