بيان من التموين بشأن السكر الحر المصروف على البطاقات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لإتاحة السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، حيث يتم صرف كيلو للبطاقة المقيد عليها 3 مستفيدين فأقل وصرف 2 كيلو للبطاقة للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر بجانب استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه لأصحاب البطاقات.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة التموين ، كما تصرف الوزارة السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ، في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ، حيث تتعاقد الوزارة مع كبرى الشركات المنتجة بجانب إجراء مناقصات عالمية من أجل توفير زيت الطعام والعديد من السلع الأخرى.