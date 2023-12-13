شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: السعودية ستوفر 250 ألف وظيفة عمل باستضافتها معرض إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب , أن السعودية ستوفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها معرض إكسبو 2030 في الرياض، مبينًا أهمية الوظائف المستدامة التي ستوفرها المملكة ومنها 1000 غرفة فندقية على هامش المعرض.

وأشار الخطيب في جلسة بعنوان "التقدم المتسارع في سوق العمل" وذلك ضمن جلسات المؤتمر الدولي لسوق العمل إلى تدشين الاستراتيجية الوطنية للسياحية في 2019، الأمر الذي سيأخذ الناتج المحلي في هذا القطاع من 3% إلى 10 % في 2030 وهو ما يتطلب توفير مليون وظيفة إضافية بحلول 2030.

ولفت الخطيب إلى رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة واستضافتها للجمعية العمومية القادمة للمجلس في ظل ثلاث أولويات هي استدامة الكوكب والبيئة، والتأكد من الوظائف المناسبة للإنسان والنمو السياحي والسفر ومضاعفة رقم الخدمات، والتأكد من أهمية الحفاظ على المكان في أي وجهة سياحية.

وأوضح أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة بحلول 2030، مشيرًا إلى أنه هناك عملية رقمنة لكثير من الخدمات ومنها سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والتصنيع التي تم رقمنتها منذ عقود طويلة وهو ما أثر تأثيرًا سلبيًا على سوق العمل.

وأضاف الخطيب أن قطاع السفر والسياحة يمثل 10 % من سوق العمل العالمي، وكان يوظف 330 مليون وظيفة 2019 قبل الجائحة، وأن خطوط الطيران والفنادق هي أكثر القطاعات تأثرًا عالميًا حيث فقدت 60 مليون وظيفة.

وتابع: "لقد عدنا إلى ماقبل الجائحة وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ولمجلس السياحة والسفر وهو أمر جيد".

وأضاف أن القطاع السياحي عالميًا يوفر 10% من الوظائف في سوق العمل، لذا فهو من القطاعات المهمة للنمو في المستقبل، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بالعنصر البشري في القطاع السياحي لكونه يلعب دورًا جوهريًا ومحوريًا في مشاركة الثقافات من مختلف الدول التي نسافر إليها.

وقال: "نحن في قطاع السياحة والسفر علينا أن نراقب الوظائف التي تفقد من القطاعات الأخرى، كما نعمل على الرفع بمهارات العالمين عبر الدورات التدريبية التي نقدمها لهم"، لافتاً إلى أن رحلة السياحة يجب أن تكون ممتعة ومريحة وتجربة إيجابية لذلك يتم العمل على رقمنة الوظائف والخدمات غير الضرورية في ظل الحفاظ على بعض الوظائف التي من المهم أن يشغلها العنصر البشري، وذلك لأن القصص التي يحصل عليها السائح من العنصر البشري هي ما سيتذكرها ويشاركها مع عائلته.