- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للحوكمة" ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب المدارس ضمن مبادرة العقول الخضراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: تنظيم معسكر تدريبي لطلاب المرحلة الثانوية لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة
وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن معسكرات المرحلة الثانوية تم تصميمها ضمن مبادرة "العقول الخضراء" بهدف رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وأوضحت أن معسكر "القائد الأخضر" يهدف إلى تشكيل جيل من القادة لضمان استدامة التأثير، من خلال مجموعة من أنشطة التعلم بالخبرة، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل، مشددة على أهمية تعزيز مفاهيم الإنتاج والاستهلاك المسؤول، وتغيير المناخ والعمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز المبادئ التمهيدية لريادة الأعمال بين الطلاب من خلال لعبة “مينى رائد”.
يشار إلى أنه يتم منح الطلاب فترة 20 يومًا بعد نهاية المعسكر التدريبي للتخطيط لمشروعات ومبادرات صغيرة، يليها عمل مقابلات لتقييم تلك المشروعات، بهدف وضعهم على الطريق الصحيح نحو ريادة الأعمال وابتكار مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة. ويحصل الطلاب المشاركين على شهادات تقدير لنشاطهم وتفاعلهم فى نهاية المعسكر تحت اسم “أنا حامى الأرض”.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز