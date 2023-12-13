شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بالمركز الثانى بمسابقة الإدارة المبتكرة للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الافريقية للادارة العامة والادارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال افريقيا والتي انعقدت على مدار يومي 3 و 4 ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من 4 الى 8 ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية بحضور نائبة رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء ونوابهم من زامبيا ومختلف الدول الأفريقية وكذلك حاكم المقاطعة وعمدة المدينة الزامبيين، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر بالنيابة عن الرابطة للحكومة والشعب الزامبي على استضافة المؤتمر، مؤكدًا على أن ميثاق الرابطة الذي تم اقراره في ليفنجستون عام 2005 تم تعديله لأول مرة بالقاهرة عام 2019، وان هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها زامبيا مؤتمر الرابطة الافريقية للادارة العامة والادارة.

كما ترأس الشيخ الجلسة الثانية في اليوم الثاني والتي تحدث فيها اربعة متحدثين من جنوب افريقيا وزامبيا وكينيا ، وخلال فعاليات اليوم الثالث شارك الدكتور صالح بتقديم عرض أمام الحضور حول منظومة المسابقات المركزية في مصر ومركز تقييم القدرات والمسابقات وذلك في اطار المسابقة السنوية التي تنظمها الرابطة للعام الرابع عشر لتشجيع الابتكار والإبداع الحكومي في أفريقيا تحت عنوان جائزة الإدارة الخلاقة أو المبتكرة.

من الجدير بالذكر أنه فاز بالمركز الاول بالمسابقة مشروع عن الزراعة الذكية من دولة جنوب افريقيا، اما المركز الثالث فحصلت عليه دولة موريشيوس بمشروع مقدم بعنوان لسيبوار تطبيق الكتروني لحماية النساء المعنفات، وجاء في المركز الرابع مشروع مقدم من نامبيا حول ميكنة خدمات الهجرة والجوازات، اما المركز الخامس فحصل عليه مشروع ميكنة الموارد البشرية من دولة موريشيوس.