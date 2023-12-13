شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء: انتهينا من تحديد قواعد السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم عرض القواعد التنظيمية خلال جلسة مجلس إدارة الجهاز المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم طرحها للمستثمرين فور الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الجهاز.
وقال عمران إن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p " من القطاع الخاص للقاطع الخاص"، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.
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