شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء: انتهينا من تحديد قواعد السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز انتهى من إعداد القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة المملوكة لهم للمستهلكين من القطاع الخاص، فى إطار خطة الدولة لتحرير سوق الكهرباء فى مصر والذى يصب فى النهاية لمصلحة المواطن.

وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم عرض القواعد التنظيمية خلال جلسة مجلس إدارة الجهاز المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم طرحها للمستثمرين فور الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الجهاز.

وقال عمران إن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p " من القطاع الخاص للقاطع الخاص"، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.