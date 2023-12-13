شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية وخام برنت يسجل 72.91 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية تراجعا، بعد أن هبطت أكثر من ثلاثة % لتصل إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية، بفعل مخاوف بشأن الطلب وفائض المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير 33 سنتا أو 45ر0% إلى 91ر72 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يناير 29 سنتا، أو ما يعادل 42ر0 % إلى 32ر68 دولار للبرميل.