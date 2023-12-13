الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 13-12-2023 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13-12-2023، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى7.80 جنيه للشراء.

 

8.46 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر8.02 جنيه للشراء.

 

8.47 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية7.88 جنيه للشراء.

 

8.48 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي7.89 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى7.88 جنيه للشراء.

 

8.51 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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