شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء القناة يوجه بتركيب العدادات الكودية بالـ"الشروق" وفصل التيار عن المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى زيارة مفاجئة لـ"هندسة كهرباء الشروق" التابعة لقطاع كهرباء العاشر من رمضان والمدن الجديدة لمتابعة سير العمل بتطوير الهندسة ومركز خدمة العملاء وكذلك تطوير مبنى الهندسة.

ووجه أبو وردة بأن تكون كافة التشطيبات الخاصة بمبنى خدمة عملاء الشروق مطابقة للهوية البصرية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر من الآن مع ضرورة التشديد على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية العالمية وتجهيز كافة المستلزمات لفرش الهندسة من كافة الأثاثات والأجهزة الكهربائية والحاسبات والتكنولوجيا الحديثة.

وشدد أبو وردة على أن تكون الشبكة الكهربائية بمدينة الشروق مطابقة لأحدث المواصفات الفنية والعالمية ولا تتأثر الشبكة بفصل الشتاء، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من تركيب كافة العدادات الكودية وفصل التيار الكهربائي عن كل من يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية وضرورة تفعيل دور الضبطية القضائية في مكافحة سرقات التيار حفاظا على اموال الشركة.

وطالب أبو وردة بضرورة سرعة الانتهاء من كافة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات والصيانة الأزمة.