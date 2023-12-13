شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركتى القاهرة للإسكان والعربية لحليج الأقطان 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على شركتي القاهرة للإسكان والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، وذلك لتكرار مخالفة الشركتين لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبالم هيلز للتعمير، والبنك المصري الخليجي، والدولية للمحاصيل الزراعية، بمراعاة الفقرة الأخيرة بالمادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وأنذرت لجنة القيد بالبورصة، 8 شركات وهي جلاكسو سميثكلاين، وسبيد ميديكال، ومصر للزيوت والصابون، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومطاحن شرق الدلتا، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن مصر الوسطى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بمراعاة أحكام المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (45) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.