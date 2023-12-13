شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء توجه شركات التوزيع بمراجعة المهمات للحفاظ على الشبكة أثناء الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة مراجعة جميع مهمات الشبكة لمواجهة سوء الأحوال الجوية والحفاظ على استقرار الشبكة أثناء سقوط الأمطار وضمان سلامة المواطنين.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم الانتهاء من خطة الصيانة الدورية التى تنفذها الشركة القابضة لكهرباء وشركاتها التابعة لجميع مهمات الشبكة الكهربائية استعدادا لبدء فصل الشتاء لمواجهة سقوط اﻷمطار جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الإحتياطية للأحمال، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء حريص على القيام بخطط إستباقية للاستعداد لهذا الموسم.

وتابع المصدر، أنه تم الإنتهاء من خطط الصيانة الدورية فى وحدات محطات إنتاج الكهرباء وكافة مهمات شبكة نقل الكهرباء وتنظيف خطوط النقل، وكذلك المهمات الكهربائية بشبكة التوزيع والحالة الفنية الخاصة بها وخاصة بعد المجهودات الضخمة التى تمت ضمن خطط تطوير شبكتى النقل والتوزيع.