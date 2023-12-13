شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 9.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 9.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.2%، يليه قطاعا العقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.5%، 3.1%، على التوالي، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية الأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.5%، 2%، على الترتيب.

وقفزت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.5%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.4%، 0.3%، على الترتيب، فيما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصرين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 46.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 591.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6505 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.