شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» تطلق مسرعتي سدرة وريف لتنمية الابتكار وريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس مسرعتي سدرة وريف، بهدف تعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاعي البيئة والزراعة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك على هامش حفل تخريج مسرعة رواد التقنية (3) والتي تضمنت مجالات (تقنيات استدامة البيئة - الميتافيرس - السياحة)، وجمع رواد الأعمال والمجتمع التقني تحت سقف واحد، من خلال مسار التقنيات البيئية المستدامة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الوزارة أن برنامج مسرعة سدرة يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة، ومواقع المنظومات الريادية المختارة والمتمثلة في الرياض ولندن، ووادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعد برنامج مسرعة ريف أحد برنامج مسرعة سنبلة لتقنيات الزراعة وأيضا الأول من نوعه في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة، ومواقع المنظومات الريادية المختارة والمتمثلة في الرياض ولندن.

وأضافت أن الشركات المؤهلة للتقديم في المسرعتين هي الشركات الناشئة في قطاعي البيئة والزراعة والتقنيات المرتبطة بها، وكذلك الشركات الناشئة في مراحلها الأولية أو المتقدمة، إضافة إلى الشركات الناشئة التي تطمح لتوسيع نشاطها خارج المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الزمنية للمسرعتين ستكون خلال الربع الثاني من 2024، مبينة أن المسرعتين ستكونان من أهم الممكنات في قطاعات تقنيات البيئة والزراعة وتقنيات الغذاء والتقنيات العميقة.

يذكر أن مسرعتي الأعمال «سدرة» وريف» تأتيان ضمن إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنمية قطاعات الوزارة في المملكة من خلال تحفيز وتشجيع الابتكار والعمل على إيجاد حلول إبداعية للتحديات البيئة؛ بهدف تعزيز الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتأسيس الشركات الناشئة؛ للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

برنامج مسرعة سدرة :

الأول من نوعه في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة.

مواقع المنظومات الريادية المختارة في الرياض ولندن ووادي السيليكون.

برنامج مسرعة ريف:

أحد برنامج مسرعة سنبلة لتقنيات الزراعة.

الأول من نوعه في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة.

مواقع المنظومات الريادية المختارة في الرياض ولندن.

الشركات المؤهلة :