هيئة الزكاة تحصل على جائزة CIPD Middle East

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على جائزة «CIPD Middle East» عن فئة People Team of the Year، والتي تعد من الجوائز المميزة التي يقدمها المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية، نظير جهود الهيئة في تعزيز بيئة العمل وتحسين تجربة الموظف ورفع الارتباط الوظيفي، بعد منافسة أكثر من 130 من الجهات المحلية والخليجية والعربية ومنظمات عالمية لهذا العام، حيث تم توزيع الجوائز خلال الحفل السنوي للمعهد المقام في مدينة دبي.

وتضاف هذه الجائزة إلى قائمة الجوائز التي حصدتها الهيئة خلال العام الحالي، حيث حصلت على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي عن فئة الجهات الحكومية والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وجائزة مكتب إدارة المشاريع ضمن أفضل 3 مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم من قبل معهد إدارة المشاريع العالمي «Project Management Institute -PMI»، وجائزة أفضل مركز اتصال للحملات الخارجية على مستوى العالم في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي.

يذكر أن المعهد البريطاني العالمي لتنمية الموارد البشرية يعمل منذ أكثر من 100 عام على تعزيز أجواء العمل وتجارب العاملين، ويضم حاليا أكثر من 160 ألف عضو على مستوى العالم.