شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر الدولية» وزين السعودية تحققان أفضل تقنية خضراء في العالم بأول شبكة بلا انبعاثات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركتا «البحر الأحمر الدولية» و»زين السعودية»، جائزة «أفضل تقنية خضراء في العالم» خلال الدورة السابعة عشرة لـ «قمة قادة قطاع الاتصالات»، التي عقدت يومي 6 و7 ديسمبر 2023، في دبي.

وجاء هذا الفوز ليكلل تدشينهما أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في منتجع «سيكس سنسز الكثبان الجنوبية» الصحراوي في وجهة «البحر الأحمر»، لتحدث سبقا نوعيا جديدا على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتقدم ولأول مرة على مستوى العالم، حلا عمليا للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يمثل أحد أكثر التحديات التقنية تعقيدا على مستوى العالم.

وتأتي جائزة «أفضل تقنية خضراء» تقديرا للجهود المشتركة ما بين «البحر الأحمر الدولية» و»زين السعودية» لتقديم نموذج جديد للأعمال المستدامة التي توظف أحدث التقنيات والحلول الرقمية لحماية البيئة والحفاظ على التنوّع الحيوي في الوجهات السياحية والطبيعية وضمان استدامته للأجيال المقبلة، بما يدعم توجه المملكة من خلال مبادرة السعودية الخضراء لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشيا مع رؤية 2030 التي يأتي ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 500 ألف طن سنويا بحلول العام 2030 وصولا إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060م.