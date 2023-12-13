سابك تتعاون مع ساينتفيك ديزاين وليندي لإزالة الكربون من صناعة الكيماويات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة «ساينتفيك ديزاين»، التابعة لها في مجال ترخيص تقنية جلايكول الإيثيلين، وشركة «ليندي الهندسية» التابعة لشركة «ليندي» الرائدة عالميا في مجال الغازات الصناعية والهندسة، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون الرامية لإزالة الكربون من عمليات إنتاج جلايكول الإيثيلين المرخصة من شركة «ساينتيفيك ديزاين».

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، وتطوير تقنية منخفضة الانبعاثات الكربونية باستخدام تقنية «سابك» المبتكرة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وتنقيته لمصانع الجلايكول المرخصة من شركة «ساينتفيك ديزاين» في جميع أنحاء العالم؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة في عملية إنتاج أكسيد الإيثيلين وجلايكول الإيثيلين ووضع معايير يحتذى بها للصناعات الخالية من الكربون.

تطوير تقنيات

أكد نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، كبير مسؤولي التقنية، كبير مسؤولي الاستدامة في «سابك» بوب موهان، التزام الشركة تحديد مسار واضح نحو الحياد الكربوني الذي يستلزم تطوير التقنيات المبتكرة على نطاق واسع، سواء ضمن قاعدة أصول الشركة الحالية أو في عمليات النمو المستقبلية.

وبين أن «سابك» تتبنى روح الابتكار والتعاون من أجل تطوير تقنيات وعمليات جديدة تعزز المسير نحو الحياد الكربوني، مفيدا بأن استراتيجية الشركة لالتقاط الكربون وهذه الفرصة الجديدة للتعاون مع شركة «ليندي الهندسية» تبرزان أهمية الاستفادة من خبرات «سابك» التقنية لتحويل المخلفات إلى موارد قيمة تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

دمج التقنية

أشار نائب الرئيس الأعلى للمبيعات العالمية والتقنية في شركة «ليندي الهندسية» جون فان دير فيلدن، إلى أن الجمع بين تقنية معالجة الغاز التي تمتلكها «ساينتفيك ديزاين» التابعة لـ «سابك» وخبرة «ليندي» في التقاط ثاني أكسيد الكربون وتسييله، إضافة إلى سجلها الحافل في تصميم المصانع وتنفيذها وتشغيلها، يعزز طموح الشركة نحو تحقيق الحياد الكربوني في صناعة البتروكيماويات.

تقليل التأثير

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ساينتفيك ديزاين» الدكتور عطية أبورقبة «متحمسون لهذه المسيرة الرائدة مع سابك وليندي الهندسية، التي تهدف إلى دمج تقنية سابك لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتنقيته في عمليات إنتاج أكسيد الإيثيلين وجلايكول الإيثيلين، بما يسهم في تقليل التأثير البيئي، ويتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع التزامنا الراسخ بالاستدامة».

إنشاء مصنع

سيؤدي هذا التعاون إلى الاستفادة من تقنية ثاني أكسيد الكربون التي تمتلكها «سابك»، التي أظهرت فعاليتها من خلال إنشاء أكبر مصنع من نوعه في العالم لاستخلاص واستخدام ثاني أكسيد الكربون في شركة «المتحدة» التابعة لسابك، وهي تقنية تتمتع بالقدرة على استعادة وتنقية ما يصل إلى 500 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، التي كان من الممكن أن تنطلق إلى الغلاف الجوي أثناء عملية إنتاج جلايكول الإيثيلين، ويمكن تحويل ثاني أكسيد الكربون المستخلص إلى منتجات قيمة مثل اليوريا، وهي من المغذيات الزراعية الحيوية التي تعزز المحاصيل الزراعية، والميثانول، وهو لبنة بناء متعددة الاستخدامات لمختلف المواد الكيميائية، وثاني أكسيد الكربون المسال، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية والمشروبات.

تحقيق خفض

أعلنت «سابك» في 2021م هدفها الالتزام بالحياد الكربوني، من خلال تحقيق خفض بنسبة 20% في نطاقي الانبعاثات (الأول والثاني) بحلول 2030م كهدف مرحلي مقارنة بـ2018م، والوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050م بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس، وتتألف خارطة الطريق التي وضعتها الشركة بخصوص تحقيق الحياد الكربوني من 5 مسارات مهمة؛ هي كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتشغيل الكهربائي، والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) والهيدروجين الأخضر / الأزرق.

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي بين كل من «سابك» و»ساينتفيك ديزاين» و»ليندي الهندسية» خطوة مهمة نحو تحول صناعة الكيماويات، وتعجيل الانتقال إلى مستقبل مستدام ومحايد للكربون.